ليس دقيقا.. رئيس الموساد السابق يرد على تحقيق "نيويورك تايمز" بشأن حماس

علق يوسي كوهين، رئيس الموساد السابق، صباح اليوم الأحد على التحقيق في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الذي يتحدث عن أن حماس حولت مئات الملايين من الدولارات لشراء الأسلحة، وإسرائيل كانت تعلم بذلك ولكنها لم تفعل شيئا، وقال أن "التحقيق ليس دقيقا".

وأضاف أن "كتاب التحقيقات في الخارج لم يتصلوا بنا للحصول على تعليق، لقد عملنا جاهدين من أجل جلب مصادر التمويل لحماس، لكن لا يمكنني التوسع، أستطيع أن أقول أن التحقيق ليس دقيقا".

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد تمكن مسؤولون إسرائيليون كبار في عام 2018 من الوصول إلى وثائق سرية، تصف بالتفصيل ما يبدو أنه صندوق استثماري تستخدمه حماس لتمويل عملياتها.