ماذا يحدث عند تناول الشاي بالنعناع في الصباح ؟

الشاي بالنعناع هو مشروب عشبي شائع يُصنع من أوراق النعناع المجففة أو الطازجة و له طعم منعش وفواكه، ويُعرف بفوائده الصحية العديدة

نعض لكم فوائد الشاي بالنعناع في الصباح وأبرز الأضرار وفقا لما جاء في موقع هيلث.

فوائد الشاي بالنعناع في الصباح

يمكن أن يساعد شرب الشاي بالنعناع في الصباح على تحسين صحتك بعدة طرق، بما في ذلك:

تحسين الهضم

يساعد النعناع على استرخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، مما يساعد على تخفيف الانتفاخ والغاز وعسر الهضم ويمكن أن يكون الشاي بالنعناع مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

تخفيف الصداع

يمكن أن يساعد النعناع في تخفيف الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر كما أنه قد يساعد في تخفيف أعراض الصداع الأخرى، مثل الغثيان والقيء.

تحسين التركيز

يمكن أن يساعد الشاي بالنعناع في تحسين التركيز والانتباه وذلك لأن النعناع يحتوي على المنثول، وهو مركب له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

تحسين التنفس

يمكن أن يساعد الشاي بالنعناع في تخفيف الاحتقان وتحسين التنفس وذلك لأن النعناع يحتوي على مركبات تساعد على استرخاء عضلات الشعب الهوائية.

تعزيز فقدان الوزن

يمكن أن يساعد الشاي بالنعناع في تعزيز فقدان الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض كما أنه قد يساعد في تقليل الشهية.

