أكل عيشهم اتفحهم.. نشوب حريق هائل بمجموعة أكشاك تجارية في بسوهاج

شهد شارع مدرسة التجارة دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، نشوب حريق هائل في مجموعة من الأكشاك التجارية المتواجدة أسفل كوبري طهطا، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح؛ بسبب التوصيلات العشوائية للكهرباء.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من خط النجدة مفاده ورود بلاغًا من الاهالي عبر خط النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في مجموعة أكشاك أسفل كوبري طهطا بشارع مدرسة التجارة دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق في مجموعة أكشاك تجارية قائمة بالأخشاب والصفيح، على مساعة 2 متر ونصف لكل كشك، لبيع اكسسوارات الهواتف المحمولة؛ بسبب التوصيلات العشوائية للكهرباء.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على نيران الحريق، وبالفعل تمت السيطرة على النيران واخمادها بواسطة إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.