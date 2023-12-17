أنقذوا ضنايا.. ابنة سوهاج تستغيث: علاج يوسف بـ8 ملايين جنيه| بث مباشر

"ابني مريض ضمور عضلات من النوعية دوشين وللأسف تم تشخيصه غلط في الأول وبعد كده قدرنا نوصل لدكتور مخ وأعصاب وعمل التحاليل اللازمة وإتأكدنا من إصابته"، بهذه الكلمات بدأت والدة الطفل يوسف مطاوع ابن قرية الدويرات دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد.

واكتشفت الأم الثلاثينية إصابة طفلها الذي لم يبلغ سوى عامه السابع من زهور عمره، بمرض ضمور العضلات من النوعية دوشين منذ كان في عُمر الرابعة.

و"دوشين" هو أكثر أنواع ضمور العضلات إنتشارًا بين الأطفال، وهو حالة وراثية تتميز بالضعف التدريجي للعضلات، ويظهر في الطفولة المُبكرة ونادرًا ما يُصيب هذا النوع من الضمور الإناث من الأطفال، وعادة ما يموت مرضى ضمور العضلات من النوعية دوشين في سن مبكر.

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وأكدت والدة الطفل يوسف مطاوع، ابن مركز المنشاة بسوهاج، أنها علمت بمرض طفلها عن طريق الصدفة، حيث كانت تتابع مواقع التواصل الإجتماعي وفوجئت بطفل مريض بذات المرض في محاولة من أسرته لجمع تبرعات لعلاجه.

وهنا أخذت تبحث ابنة محافظة سوهاج عنم هذا المرض وأعراضه وعندما انتابها الشكوك بإصابة طفلها يوسف بذات المرض، تحركت فورًا على احد الأطباء المُختصين ومن ثم شرعت بعمل التحاليل اللازمة والتي أثبتت إصابة "مطاوع" بضمور العضلات الدوشيني.

واستكملت الأم حديثها رادفة:" انا بتوجع كل ما اشوف اللي في سنه بيلعبوا يجروا ويطلعوا السلالم في نفس واحد وهو يا قلب امه بشيله أطلع بيه سلم مدرسته... بيطبطب عليا ويقولي تعبتك حبيبتي بيقطع قلبي ابن عمري".

وأشارت والدة الطفل يوسف مطاوع المُصاب بمرض ضمور العضلات من النوعية دوشين، خلال حديثها مع موقع صدى البلد في بث مباشر عبر صفحة الموقع على فيسبوك، إلى أنه هناك 3 حسابات للتبرع لعلاج طفلها.

وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، حيث إن علاج هذا المرض يبلغ تكلفته 8 ملايين جنيه، وتم جمع 500 ألف جنيهًا من إجمالي المبلغ المراد جمعه من أجل استيراد علاج الطفل يوسف مطاوع، وذلك بجهود أهالي المنشاة من أقارب وجيران وصُحبة أسرة المريض.

واختتمت والدة يوسف مطاوع، حديثها بمناشدة واستغاثة عاجلة إلى مسؤولي سوهاج بل مصر ورجال الأعمال ومن يتطوع خيرًا، بسرعة التبرع على حسابات الطفل التي تشرف عليها وزارة التضامن الإجتماعي، من أجل استكمال ثمن العلاج وهو 8 ملايين جنيه.