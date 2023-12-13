السيسي يحصل على 560 ألفا و557 صوتًا بـ5 مراكز في سوهاج

أعلنت اللجان العامة بـ5 مراكز بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على مجموع أصوات 560 ألفا و557 صوتًا، حصيلة المراكز الخمسة.

وجاء إعلان اللجنة العامة بقسم طهطا بمحافظة سوهاج، أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قد حصل على 69756 صوتًا، كما أعلنت اللجنة العامة بمركز أخميم شرق المحافظة، عن نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي حصل فيها المرشح ذاته على 120 ألف 733 صوتًا.

محافظة سوهاج

وأعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلًا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمركز طما، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 182124 صوتًا، مشيرة إلى نتيجة اللجنة العامة بجهينة، والتي حصل فيها ذات المرشح على 66574 صوتًا.

كما أعلنت "اكسترا نيوز" عن نتيجة اللجنة العامة بالمراغة والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 121370 صوتًا، ليصبح مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالمراكز الخمسة، هي 560 ألف و557 صوتًا.