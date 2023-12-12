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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

50 ألف طالب بجامعة سوهاج يشاركون في الإنتخابات الرئاسية خلال يومها الثالث

صدى البلد

أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فخره واعتزازه بطلاب وطالبات الجامعة، والذين حققوا  مشهداً تاريخياً في حب مصر  بالإقبال الكثيف  والغير مسبوق والتصويت بالإنتخابات الرئاسية،  والذي بلغ مايقرب من ٥٠ الف طالب وطالبة.

هذا المشهد الذي يعكس وعي الطلاب بأهمية المشاركة النابع من شعورهم  الوطني وتفهمهم الشديد للتحديات الداخلية أو الخارجية التي تواجهنا، وتثبيتاً لركائز النظام الديمقراطي.

وقد تقدم الدكتور حسان النعماني مسيرة ضخمة في الساعات الأولي من صباح اليوم الثالث للإنتخابات الرئاسية،  وذلك بداً من مقر الجامعة الجديد، وصولاً الي لجان الإقتراع بمدينة سوهاج الجديدة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

وأكد "النعماني" أن الطلاب حرصوا علي
التوافد إلى اللجان انتظاراً للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، لإيمانهم بأهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن والإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية،و وعيهم بما تمر به المنطقة من أزمات وما يحاك ضد الدولة المصرية من مؤامرات.

محافظ سوهاج يتابع سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمختلف المراكز

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جامعة سوهاج

وأضاف ان انتخابات 2024  لها أهميتها نطراً لكونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

ووجه تحية شكر وإجلال لقضاة مصر المشرفين علي اللجان، لتيسيرهم عملية التصويت علي الطلاب وسرعة الإدلاء بأصواتهم دون حدوث اي عقبات،  نفاذًا لصحيح القانون والدستور، وخاصة  ان اللجان شهدت كثافة عديدة كبيرة، مؤكداً ان مشاركة الشباب، هي أبرز مشاهد الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

وجدير بالذكر ان رئيس الجامعة حرص علي  مرافقة الطلاب للجان الاقتراع  للإدلاء بأصواتهم، معبربين عن سعاتهم ومرددين هتافات" تحيا مصر".

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