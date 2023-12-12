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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتابع سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمختلف المراكز

صدى البلد

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لليوم الثالث على التوالي سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمختلف مراكز المحافظة، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وشملت جولة  المحافظ اليوم تفقد لجان مدرسة مؤسسة السمطا بالبلينا، ومدرسة الشهيد طيار أسامة إسماعيل بجرجا، ومدرسة عمر بن عبد  العزيز بالمنشاة، ومدرسة أولاد نصير الابتدائية بمركز سوهاج، ومدرسة ساحل طهطا الابتدائية بطهطا، ومدرسة الثانوية بنات بطما.

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محافظ سوهاج

واطمأن محافظ سوهاج على انتظام سير الانتخابات وتوفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية وخاصة كبار السن وذوى الاعاقة، مؤكدا أن هناك زيادة في أعداد الناخبين وانتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثالث على التوالي.

وناشد جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الايجابية لاختيار رئيسهم, والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وقال المحافظ أن جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة انتظمت دون حدوث أي معوقات حتى الان، وان غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز لليوم الثاني، مشيرا أن هناك إقبالًا ملحوظًا على اللجان الانتخابية بالقرى والمدن.

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