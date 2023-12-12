حملات مكبرة.. الإسكان تعلن إزالة تعديات على قطع أراضٍ بمدينة سوهاج الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بالتعاون مع الشرطة المختصة، شنوا حملات مكبرة لإزالة تعديات عن قطع أراضٍ بالمدينة، كما تمت إزالة مخالفات بناء عليها.

وأوضح المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرار إزالة التعديات الموجودة على قطعة أرض بطول ١٠٠ متر، تم تسليمها لجهاز المدينة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على استرداد أملاك الدولة وإعادة تنميتها، ومكافحة العشوائيات بجميع صورها.

وأوضح المهندس محمد عبدالله يوسف، أن الحملة المكبرة تم تنفيذها بحضور مساعد مدير الأمن لقوات أمن سوهاج، والشرطة المختصة، ومسئولي الإدارات المختلفة بجهاز المدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن المخالفات البنائية المقامة بالمخالفة للتراخيص الصادرة لقطعة الأرض رقم ٨ بمنطقة المخازن، وتمت إزالة الزيادة البنائية وصب الردود الخلفى والجانبي، وأجزاء من الردود الأمامى، كما تم فصل المرافق " الكهرباء والمياه " عن القطعة المذكورة.