الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انتقال الطلاب ذوي الإعاقة من مقر الجامعة إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وذلك وسط فرحة عارمة لمشاركتهم بهذا العرس الانتخابي الديمقراطي وممارسة حقوقهم السياسية لرسم مستقبل وطنهم.

وقال "النعماني" ان الجامعة قامت بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب ذوي الإعاقة لمقار لجانهم وتوفير المناخ المناسب لهم لتيسير حركة انتقالهم، حيث شكلت الجامعة لجنة مخصصة من أجل مساعدة الطلاب ذوي الإعاقة منذ خروجهم من الجامعة، والتعرف على لجانهم الانتخابية للتيسير عليهم.

واكد أن الإعاقة في الفكر وليست في الجسد، خاصة وأن ذوي الإعاقة يمثلون شريحة كبيرة ومكوناً مهماً للثروة البشرية بالمجتمع المصري، و يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة في مختلف المجالات.

وأشاد بما بذلته الدولة المصرية من جهود لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاق الانتخابي، والتي يطبق بعضها للمرة الأولى بمصر، ومنها توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة برايل الخاصة بالكتابة للمكفوفين.

جامعة سوهاج

وخدمة "فيديو كول" عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية للتعرف على آلية التصويت داخل اللجان الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة الحركية. لجنة مخصصة من أجل مساعدة الطلاب ذوي الإعاقة منذ خروجهم من الجامعة، والتعرف على لجانهم الانتخابية للتيسير عليهم.

ولفت إلى أن الإعاقة في الفكر وليست في الجسد، خاصة وأن ذوي الإعاقة يمثلون شريحة كبيرة ومكوناً مهماً للثروة البشرية بالمجتمع المصري، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة في مختلف المجالات.