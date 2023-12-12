الأرض الملعونة.. ثلاثيني يشرع في إنهاء حياة شقيقه في سوهاج

أصيب مزارع في بداية الأربعينات من العمر، بطلق ناري بالبطن، إثر تعدي شقيقه عليه بسلاح ناري كان بحوزته، بسبب خلاف على قطعة أرض آلت إليهما بالميراث، بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة مزارع بطلق ناري بالبطن إثر تعدي شقيقه عليه دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'ابو الغيط ز.م.م' 42 سنة، مزارع، ويقيم دائرة المركز، وأفاد باتهام شقيقه المدعو 'حسين ز.م.م' 30 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى إلى إصابته المشار إليها بسبب خلاف على قطعة أرض آلت إليهما بالميراث بذات الناحية.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.