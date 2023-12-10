جامعة سوهاج: مسيرة تضم 20 ألف طالب شاركت في الانتخابات الرئاسية اليوم

قال حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن المشهد الانتخابي كان بمثابة عرس ديمقراطي، حيث وجه الشباب رسالة للداخل وللخارج، متابعا: نحن أمام مشهد شبابي مختلف لم نشهده من قبل.

وأضاف "حسان النعماني"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد، أن الشباب هم أساس الأمة والحاضر والمستقبل، متابعا: المشاركة الإيجابية للشعب في الانتخابات تمثل حائط صد للمخططات الخارجية.

واسترسل: شاهدنا اليوم خروج مسيرة تضم 20 ألف شاب من طلاب الجامعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول.

ولفت إلى أن الشباب كانوا في حالة سعادة؛ لمشاركتهم في الانتخابات، فهم بناة الحاضر والمستقبل.