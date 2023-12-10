محافظ سوهاج يواصل تفقد سير الانتخابات الرئاسية بعدد من اللجان بالفترة المسائية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، بجولة ميدانية مسائية، انتظام سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان الفرعية بمدارس العزبة والعرب الابتدائية بأخميم، والحديثة بنات بحي شرق، يرافقه كل من أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج.

ووجه المحافظ خلال جولته باستمرار التواجد والمتابعة لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت مساء اليوم والعمل على تذليل أى معوقات أو تحديات تواجه المواطنين والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع أى طارئ، مشيدًا بإستمرار توافد المواطنين على اللجان بالفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم.

محافظ سوهاج

يذكر أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة قامت بفتح أبوابها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى تمام الساعة التاسعة صباحا, حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان في 684 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات؛ لاستقبال 3 مليون و253 ألف و847 ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت بسوهاج.