محافظ سوهاج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى منذ قليل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة الوافدين بمعهد علي بن أبي طالب الأزهري النموذجي بحي شرق سوهاج، يرافقه اللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات الوافدين.

محافظ سوهاج

وأشاد محافظ سوهاج بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتى تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات، مما يؤكد على عزم واصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

ودعا "الفقي" المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا استعداد اللجان لاستقبال الناخبين، وتجهيز جميع المقرات وتوفير كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف لجان سوهاج.