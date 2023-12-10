رئيس جامعة سوهاج يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، بصوته فى الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج.

وأعرب عن فخره وإعجابه بالمشهد السياسي الذى يعكس الحالة الديمقراطية التي تعيشها الدولة المصرية من خلال هذا العرس الديمقراطي العظيم، والذي يظهر مدي وعي المواطن المصري بأهمية النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.

جامعة سوهاج

وقد ناشد "النعماني"، جموع الشعب المصري بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن آرائهم بكل شفافية، قائلا "انزل شارك... صوتك أمانة".

ووجه المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري الذى كفلته لهم الدولة، الأمر الذى يساهم في تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته، واستكمال مسيرة البناء والتقدم والإزدهار.