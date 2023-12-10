إقبال كثيف بالانتخابات الرئاسية في سوهاج.. وتسهيلات كبيرة للمواطنين|فيديو

رصدت كاميرا قناة صدى البلد، الساعات الأولى من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام وفقا للجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.



وقال مصطفى الشيمي، مراسل قناة صدى البلد، من محافظة سوهاج، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن من يحق له التصويت في الاستحقاق الرئاسي في محافظة سوهاج، يبلغ 3ملايين و 253 ألفا و 846 ناخبا بـ 18 لجنة عامة.



وأشار إلى أن محافظة سوهاج استعدت للانتخابات الرئاسية بتجهيزات على أعلى مستوى للتيسير على المواطنين، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات خاصة لكبار السن كبيرة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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