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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يترأس غرفة العمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.  

وتابع محافظ سوهاج انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية وعددها 684 لجنة بجميع قرى ومدن المحافظة، وقامت جميع اللجان بفتح ابوابها لاستقبال المواطنين للادلاء باصواتهم فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

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محافظة سوهاج

حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 مليون و253 ألف و847 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة، و 684 لجنة فرعية، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات.

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