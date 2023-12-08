مصرع موظف خمسيني بعد انقلاب ملاكي في سوهاج.. تفاصيل

انتهت حياة موظف في منتصف الخمسينات من العُمر؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي، على طريق مدينة سوهاج الجديدة دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده انتهاء حياة موظف في انقلاب سيارة ملاكي.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو 'حمدي ا.ع.ع' 54 سنة، موظف، ويقيم بالقليوبية، بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وافادت زوجته المدعوة (هبه ع.ع.م- 42 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم ونفت وجود الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.