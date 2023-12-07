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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكثر من 3 ملايين مواطن.. كيف استعدت سوهاج لانتخابات الرئاسة 2024؟

صدى البلد

دشن أهالي وأبناء محافظة سوهاج، العديد من المؤتمرات والندوات التي دعمت المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لتولي منصب رئيس الجمهورية فترة رئاسية مقبلة.

 وكذلك عقد مسؤولو المحافظة ندوات لتشجيع المواطنين بسوهاج على المشاركة بانتخابات الرئاسة 2024م، والأدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وقد أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن عدد اللجان العامة على مستوى المحافظة 18 لجنة تضم 675 لجنة فرعية بـ603 مركز انتخابي، مُشيرًا إلى أن من يحق لهم التصويت من أهالي سوهاج 3 ملايين و253 ألف و847 مواطن.

ومن الجدير بالذكر أن حزب حماة الوطن أمانة محافظة سوهاج، قد نظم العديد من المؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وتشجيع المواطنين من ابناء وأهالي قرى ونجوع سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، على المشاركة بانتخابات الرئاسة 2024م، والإدلاء بأصواتهم لتحديد مصير الدولة ومستقبلها.

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مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا

وكان المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه "حماة الوطن"، مع انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسي وفقًا لإعلان الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة، بالتزامن مع الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وقال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال فعاليات المؤتمر بسوهاج، إن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء لاستكمال المشروعات التنموية، والأمان والحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الرئيس السيسي تولى قيادة البلاد، في ظروف صعبة وتحديات عصيبة لم تتعرض لها من قبل؛ ولذلك اجتمع حزب حماة الوطن على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر لها أن تقام أيام 10، 11، 12؛ من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

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