خمسيني ينهي حياة جاره بطلق ناري بالرأس في سوهاج

لفظ عامل في بداية الثلاثينات من العُمر، أنفاسة إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، أثناء مشاجرة نشبت بينه وبين مُزارع خمسيني؛ بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة عامل في مشاجرة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من: طرف أول:" المدعو بدوي ا.ب.ح- 33 سنة- عامل- توفي إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، وطرف ثاني المدعو عبد العزيز ا.ع.ا- 53 سنة- مزارع- والطرفان يقيمان بذات الناحية".

تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته بندقية آلية وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة القائمة بينه وبين القتيل، وبسؤال شقيق المتوفي المدعو “حسانين ا.ب.ح- 36 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية”، اتهم الطرف الثاني بارتكاب الواقعة بالسلاح المضبوط بحوزته؛ لذات السبب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.