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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طـ فلة دهستها سيارة ملاكي في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طفلة في منتصف العقد الأول من العُمر، أسفل عجلات سيارة ملاكي، أثناء خروجها من منزل أسرتها بناحية أولاد سلامة دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفلة أسفل عجلات سيارة ملاكي، دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (نشأت و.ع.ع- 59 سنة- معلم)، اصطدم بالطفلة (شفيقة ع.ك.م.ج- 6 سنوات- وتقيم بذات الناحية)، أثناء خروجها من منزل أسرتها؛ ما أدى إلى لفظها أنفاسها الأخيرة.

وبسؤال قائد السيارة ووالد الطفلة المدعو (علي ك.م.ج- 54 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، واضاف قائد السيارة بأنه فوجئ بخروج الطفلة مسرعة من منزل اسرتها، ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها عن طريق الخطأ، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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