جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

نظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، احتفالية اليوم العالمي لذوى الاعاقة، والذي يوافق ٣ ديسمبر من كل عام، بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المركز.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على إحياء الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة كل عام، وذلك للتأكيد علي حقهم في العيش والحلم بمستقبل أفضل والحياة في مجتمع يرحب بوجودهم ويستغل قدراتهم الاستغلال الأمثل.

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وأكد أن الطلاب ذوي الاعاقة لهم كافة الحقوق ولديهم قدرات وملكات خاصة تجعلهم قادرين علي التفوق والابداع في كافة المجالات، موجهًا الشكر للطلاب من ذوي الإعاقة وذويهم الذين حرصوا على الوقوف بجانب أبنائهم وقدموا لهم كافة أشكال الدعم والرعاية.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، أن المركز يقدم خدمات الإتاحة الأكاديمية للطلاب ويقدم لهم الدورات التدريبية لاستخدام الحاسب الآلي، وينظم ورش العمل الفنية لتطوير قدراتهم المختلفة، مشيرًا إلى تعاون المركز مع الجهات المُختلفة داخل الجامعة من أجل الوصول إلى تحقيق تكافؤ الفرص للطلاب من ذوي الإعاقة مع باقي طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور خالد عمران على انه لابد من التوعية وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحّاء والمعاقين، وإظهار مدى حرص الجامعة على تهيئة الظروف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة النواحي، والاهتمام برعايتهم، حيث قامت الجامعة بتصميم المباني المناسبة ودمجهم بصورة كاملة في مجتمع الجامعة، انطلاقا من مفهوم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة.

وقدم كلاً من الدكتور عماد الصوينع والدكتور سلمى عبدالمنعم، الشكر للدكتور حسان علي الدعم اللامحدود سواء المادي أو المعنوي لخدمة ودعم الطلاب ذوي الإعاقة.

جامعة سوهاج

ولفت إلى أنه يتم تقديم كافة الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة سواء الخدمات التعليمية والدراسية، والخدمات الثقافية ، الترفيهية، والاجتماعية والرياضية وغيرها باعتبارهم فئة قادرة على العطاء وتحقيق التنمية.

حضر الاحتفال عدد كبير من طلاب مدارس التربية الخاصة ومشرفيهم ومديري مدارسهم، وطلاب المدرسة الفكرية ومدرسة النور للمكفوفين، ومدرسة الأمل للصم، وعدد من الطلاب ذوي الاعاقات المختلفة بالجامعة وتم ترجمة الحفل للغة الإشارة إيمان ضاحي، وقدمت الاحتفالية أمل البارودي مترجم لغة الاشارة، وقدم الطلاب الصم بالجامعة فقرات غنائية بلغة الإشارة، حيث أنشدت الطالبات الكفيفات عدة فقرات غنائية، تم عرض فيلم وثائقي عن مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة.