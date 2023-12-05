سائق ينهي حياة عامل ويصيب نجله بسلاح ناري في سوهاج

لقي عامل في نهاية العقد السادس من العُمر مصرعه، بينما أصيب نجله الثلاثيني بطلق ناري بالوجه، على يدي سائق تعدى عليهما بسلاح ناري؛ بسبب خلافات سابقة بينهم، دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة عامل وإصابة نجله؛ إثر تعدي سائق عليهما بسلاح ناري، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو (عبد الباسط ع.ع- 59 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري بالصدر وتوفي عقب وصوله المستشفى، وإصابة نجله المدعو علاء ع.ع.ع- 35 سنة- مزارع- بطلق ناري بالوجه، ويقيمان بناحية الكوامل قبلي دائرة المركز).

وأفاد شقيق المتوفي المدعو (عبد الصمد ع.ع.ح- 51 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، اتهم المدعو (ابو النور ق.ف- 39 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي على شقيقه ونجل شقيقه المذكوران، وإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته صوبهما؛ ما أدى إلى وفاة شقيقه وإصابة نجل شقيقه بطلق ناري بالوجه؛ بسبب خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة عبارة عن بندقية آلية، وذلك بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.