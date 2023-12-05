عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق ينهي حياة عامل ويصيب نجله بسلاح ناري في سوهاج

صدى البلد

لقي عامل في نهاية العقد السادس من العُمر مصرعه، بينما أصيب نجله الثلاثيني بطلق ناري بالوجه، على يدي سائق تعدى عليهما بسلاح ناري؛ بسبب خلافات سابقة بينهم، دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة عامل وإصابة نجله؛ إثر تعدي سائق عليهما بسلاح ناري، دائرة المركز.

العناية الإلهية تنقذ مُسنا من الموت بـ«قرص الموت» في سوهاج

بينهم 7 أطفال.. هجوم كلب ضال على 8 مواطنين في سوهاج

وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو (عبد الباسط ع.ع- 59 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري بالصدر وتوفي عقب وصوله المستشفى، وإصابة نجله المدعو علاء ع.ع.ع- 35 سنة- مزارع- بطلق ناري بالوجه، ويقيمان بناحية الكوامل قبلي دائرة المركز).

وأفاد شقيق المتوفي المدعو (عبد الصمد ع.ع.ح- 51 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، اتهم المدعو (ابو النور ق.ف- 39 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي على شقيقه ونجل شقيقه المذكوران، وإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته صوبهما؛ ما أدى إلى وفاة شقيقه وإصابة نجل شقيقه بطلق ناري بالوجه؛ بسبب خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة عبارة عن بندقية آلية، وذلك بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج المنشاة عامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

خطة الحكومة لمحاصرة وإسقاط الدولار.. مدبولي ومعيط وعبد الله في مهمة وطنية

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس

موضوعات متعلقة

وفاة طالب سقط عليه جزء من حائط منزل في سوهاج

ترشيحاتنا

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

ساوإيست DX7 Nova العائلية 2024 تباع بـ 979 ألف جنيه

بصورة هدى المفتى وأبيوسف.. صدمة لعشاق ويجز| اعرف التفاصيل

حث المزارعين على زيادة مساحة محصول القمح.. أبرز أخبار الزراعة ×المحافظات

أحداث غزة تهيمن على القمة الخليجية اليوم.. والبيان الختامي يحمل إدانة للاحتلال

القباج تزور الأقصر وتستكمل مسيرة دعم صغار الصيادين ضمن مبادرة "بر أمان"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيديكس 2023| الهيئة العربية للتصنيع تكشف عن منتجات مصرية رادعة لأول مرة

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ