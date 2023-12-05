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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم 7 أطفال.. هجوم كلب ضال على 8 مواطنين في سوهاج

صدى البلد

أصيب 8 أشخاص من بينهم 7 أطفال؛ إثر هجوم كلب ضال عليهم ومحاولة عقرهم، دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة ربة منزل و7 أطفال؛ إثر هجوم كلب ضال عليهم، دائرة القسم.

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وبالإنتقال والفحص تبین إصابة كل من:" المدعوة نور و.ا- 19 سنة- ربة منزل- مصابة بسحجات بالوجه، والطالب محمد ر.ع- 12 سنة- مصاب بسحجات بالفخذ الأيمن، والتلميذة ساره ن.ا.ف- 10 سنوات- مصابة بسحجات باليد اليُمنى، والتلميذ يوسف ص.ا- 8 سنوات- مصاب بسحجات باليد اليمنى، والتلميذة رتاج ا.ج.م- 7 سنوات- مصابة بسحجات بالذراع الأيمن".

"الطفل حسام ح.ع- 5 سنوات- مصاب بسحجات باليد اليمنى، والطفل محمد ع.ص- 5 سنوات- مصاب بسحجات بالوجه، والطفل محمد ا.م- 5 سنوات- مصاب بسحجات بالظهر، وجميعهم مقيمين دائرة القسم".

وبسؤالهم قرروا إصابتهم بسبب هجوم كلب ضال عليهم، اثناء تواجدهم بمحل إقامتهم دائرة القسم، ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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