"تموين سوهاج" تدشن حملة توعوية لموظفيها للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024

دشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حملة توعوية لموظفي المديرية والإدارات التابعة لها، بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024م، ومدى تأثيرها في مصير البلاد.

وأعرب المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، عن مدى أهمية تلك الفترة التي تشهدها البلدان من أحداث كبرى على رأسها فترة الانتخابات الرئاسية 2024م، والتي من المُقرر لها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

تموين سوهاج

وشدد على أهمية مشاركة جميع موظفي ومنتسبي مديرية التموين بسوهاج والإدارات التابعة لها، في عملية التصويت بانتخابات الرئاسة 2024م؛ لتحديد مصير ومستقبل مصرنا الحبيبة، وتخطي أي فترة عصيبة قد تشهدها البلدان في الفترة المُقبلة.

وقال "إبراهيم" إنه سيتم توجيه الموظفين بالمديرية والإدارات التابعة لها، إلى مقار اللجان التي يجب الإدلاء بأصواتهم بها، من خلال أرقامهم القومية؛ تيسيرًا عليهم لمعرفة اللجنة المُخصصة لكل موظف حسب رقمه القومي؛ للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة 2024م.