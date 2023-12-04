مصرع شاب سقط بدراجته أسفل سيارة نقل في سوهاج

انتهت حياة طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر؛ إثر سقوطه أسفل إطارات سيارة نقل بفنطاس، أثناء استقلاله دارجة هوائية بالطريق الزراعي "سوهاج/ أسيوط" دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طالب سقط أسفل إطارات سيارة نقل بفنطاس، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نقل فنطاس محملة بمواد بترولية من مستودع للبترول بسوهاج قيادة المدعو 'عصام ر.ا.م' 43 سنة، سائق، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، بالطريق المشار إليه فوجئ بسقوط دارجة هوائية يستقلها المدعو 'السيد ع.ا.ع' 15 سنة، طالب، ويقيم دائرة مركز المراغة، أسفل الإطارات الخلفية للسيارة، وذلك حال سيره بجواره مما أدى إلى وفاته، وتم نقله إلى مستشفى المراغة المركزي.

وأفادا كلًا من قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو 'صابر ع.ا.ع' 18 سنة، طالب، ويقيم بذات العنوان، بمضمون ما سبق، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.