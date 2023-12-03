سوهاج .. حزب الحرية المصري ينظم ندوة لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

نظم حزب الحرية المصري بمحافظة سوهاج، برئاسة رأفت عسكر ، أمين المحافظة، ندوة تعريفية لانجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور لفيف من اهالى وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية { ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ }، وفى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

وقال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، إن الحزب يهدف لعمل عدد من الندوات والمؤتمرات التعريفية، التي تهدف إلى تعديد انجازات الرئيس وتوضيح أهمية المشاركة الانتخابية لدى الشعب المصري بجميع المحافظات، استكمالا للدور الكبير الذي يقوم به الحزب من خلال حملة مسيرة ومسار والمؤتمرات الجماهيرية الكبيرة التي يتم تنظيمها.

وأضاف امين التنظيم، أن الندوة لاقت استجابة كبيرة لدى المواطنين بمحافظة سوهاج، مشيدا بالمرأة ودورها بالصعيد ودورها الكبير في زرع الوعي الوطني لدى الشباب والأبناء وتعريفهم بأهمية المشاركة الانتخابية.

وتابع رأفت عسكر، أمين محافظة سوهاج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية وحب كبير في محافظة سوهاج، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالمحافظة بشكل خاص وبالصعيد بشكل عام، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو رجل هذه المرحلة وهو القادر على حفاظ الأمن الداخلي والخارجي.