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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يفتتحان مشروع "كشك كتابك" بقرية أولاد سلامة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مشروع "كشك كتابك" بقرية  أولاد سلامة بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة "إن مثل هذه المشروعات الثقافية، تُمثل تتويجًا لسلسة من جهود الدولة لبناء الإنسان، بالتوازي مع المشروعات التنموية والاستثمارية العملاقة التي شهدتها مصر خلال العقد الراهن، في ظل قيادة حكيمة آمنت بقيمة الثقافة في بناء الوعي ، كأساس لبناء الجمهورية الجديدة ".

وأكدت عزم الوزارة على مواصلة هذه الجهود للوصول لأبعد نقطة في مصر.

وحرصت وزيرة الثقافة عقب الافتتاح على الاستماع إلى عدد من مقترحات أهالي قرية "أولاد سلامة"، بشأن تطوير الخدمات الثقافية بها.

وأثنى الأهالي على مستوى الاهتمام المتميز الذي توليه الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منظومة الخدمات لأهالي القرية ، لاسيما المشروعات الثقافية والتنموية التي تشهدها قرى المحافظة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وثمنت وزيرة الثقافة، الاقتراحات، واكدت أهمية العمل على تحقيقها بما يخدم الحركة الثقافية بالقرية.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب: "يأتي مشروع "كشك كتابك" كأحد المحاور التي يتضمنها بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير وتنمية الريف المصري في مختلف المجالات-، حيث يسعى البروتوكول لتمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الثقافية بشكل هادف بناء".

وأشار إلى أن وزارة الثقافة تستهدف من خلاله توطين المعرفة فى القرى التي سيتم تأهليها بالمبادرة، انطلاقًا من أهمية العمل على نشر المعرفة الإنسانية بأرجاء الوطن، وتعزيز القيم المجتمعية الأصيلة لبناء الشخصية الوطنية القادرة على صون مقدرات الوطن وهويته المتفردة، وذلك من خلال إتاحة شتى الإصدارات بمنافذ الكتب بأسعار مُخفضة لتشجيع المواطنين على القراءة والتنوير الثقافي".

وتحتل محافظة سوهاج المرتبة الأولى من بين المحافظات التي أُنشِئت بها منافذ "كشك كتابك"، التي  بلغت 24 منفذًا تُقدم خدمتها العلمية والمعرفية داخل 6 مراكز بالمحافظة، هي: "البلينا، جرجا، طما، المنشأة، المراغة، دار السلام"، وتغطي 24 قرية بالمحافظة،  تشمل قرى: "بيت علام، بيت داود، العوامر بحرى، المجابرة، روافع العساوية، الزوك الغربى، اولاد سلامه، اولاد حمزة -العسيرات-، الدويرات، برديس، ابيدوس، اولاد سالم، الخيام، السلام، اولاد يحي، اولاد اسماعيل، بناويط، المدمر، ام دومه، عرب الشندويل، البطاخ، الريانية، مشطا، الغريزات".

يذكر أن عدد منافذ الكتب المستهدف تدشينها ضمن المبادرة بمشروع "كشك كتابك"، تبلغ  333  منفذًا تُغطي مختلف قرى الجمهورية، مقسمة على عدة مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى منها، نجاح الهيئة المصرية العامة للكتاب، في إنشاء  الهيئة المصرية العامة للكتاب 89 منفذًا في 89 قرية من قرى "حياة كريمة"، موزعة على النحو التالي: 18 منفذًا بمحافظة المنوفية، 24 منفذًا بمحافظة سوهاج، 6 منافذ بمحافظة الغربية، 27 منفذًا بمحافظة البحيرة، 6 منافذ) بمحافظة الوادي الجديد، (8 منافذ بمحافظة قنا، ويجري العمل على استكمال المراحل التالية للمشروع، تباعًا.

وزيرة الثقافة اللواء طارق الفقي مشروع كشك كتابك محافظة سوهاج الهيئة العامة للكتاب

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