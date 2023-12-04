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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق بمنزل في سوهاج بسبب توصيلة عشوائية

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن محفظة سوهاج، على نيران حريق نشب في منزل مُشيد بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بمنزل دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو 'شنودة ا.و.ع' 35 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، كما تبين احتراق بعض المنقولات المنزلية، وأفاد مالك المنزل بمضمون ما سبق.

ورجح سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية داخل المنزل ونفي الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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