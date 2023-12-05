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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العناية الإلهية تنقذ مُسنا من الموت بـ«قرص الموت» في سوهاج

صدى البلد

أنقذت العناية الإلهية عاملا في بداية العقد السادس من العُمر، من الموت المُحقق عقب محاولته إنهاء حياته عقب تناوله قرصًا لحفظ الغلال، داخل منزله دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل بتسمم عقب تناوله قرصًا لحفظ الغلال.

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وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو (الفولي ا.م.ع- 52 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، وأفاد شقيقه المدعو (الحسيني ا.م.ع- 47 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بمسكنه تناول قرص لحفظ الغلال؛ ما أدى لإصابته بسبب المنوه عنها؛ بسبب خلافات أسرية، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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