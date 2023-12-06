بقيمة 10 ملايين جنيه.. تاجر يستولى على 250 طن سكر في سوهاج

حررت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، محضر ضد أحد التجار دائرة مركز شرطة أخميم شرق المحافظة؛ لاستيلائه على 250 طن سكر تم استلامهم من البورصة السلعية، وتصرفه بهم بالسوق السوداء بقيمة مالية بلغت 10 ملايين جنيه.

وأوضحت هالة ابو الفتوح مدير إدارة التجارة الداخلية أن جهات التحقيق المُختصة قد تولت التحقيقات مع التاجر المستولي على 250 طن سكر قد استلمهم من البورصة السلعية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للكمية المتصرف بها 10 ملايين جنيه.

و تصرف التاجر والذي يقيم دائرة مركز شرطة أخميم، في كمية السكر المُعلن عنها بالسوق السوداء، دون إخطار الجهات الرقابية، محققًا أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد وإحكام الرقابة على السلع المنصرفة من البورصة السلعية، والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار.

وأشار المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه يتم بشكل دوري وبصفة مستمرة تدشين حملات رقابية على الأسواق؛ من أجل متابعة السلع والمنتجات الغذائية، وضبط أسعارها ومنع التلاعب بها من قبل التجار، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تاجر يتلاعب بأي طريقة من الطرق في السلع الغذائية المنصرفة له.