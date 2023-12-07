طالب يُلقي بحجر على صديقه ويُصيبه بكسر بالجمجمة في سوهاج

أصيب طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، باشتباه كسر بعظام الجمجمة، على يدي صديقه، عقب إلقاؤه حجر عليه أثناء المزاح فيما بينهما، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة طالب أثناء مزاح صديقه معه دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو “إسلام ا.ع.ع- 17 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز”، وبسؤال والده المدعو “الضبع ع.ع.ا- 39 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية”، اتهم المدعو “عمر ع.ر.ا- 17 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية”، بإحداث إصابة نجله المذكور بإلقاء حجر عليه أثناء المزاح فيما بينهما دون قصد منه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.