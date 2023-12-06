انتهاء حياة طالب أسفل عجلات قطار القاهرة_ أسوان في سوهاج

لفظ طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات قطار "القاهرة_ أسوان" الاسباني، وذلك بين محطتي جرجا وبرديس دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود محضراً من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا باصطدام القطار بطالب دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو 'احمد ا.ا.ح' 18 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما أدى إلى وفاته، وأفاد والده المدعو 'ايوب ا.ح.ع' 58 سنة، حاصل على دبلوم، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.