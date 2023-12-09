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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وأفيون.. ضبط صفقة مخدرات ب1.2 مليون جنيه في سوهاج

المتهم
المتهم

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامي) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون وزنت 6 كيلو جرام – 2 فرد "محلى - خرطوش" - عدد من الطلقات - دراجة نارية "بدون لوحات" - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,250,000 جنيه تقريباً). 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر المخدرات المواد المخدرة النيابة العامة صفقة مخدرات

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