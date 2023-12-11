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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة متابعة سوهاج: إقبال المواطنين الكبير دفع لتعزيز اللجان ببعض الإداريين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار عبدالناصر تايب، رئيس لجنة متابعة محافظة سوهاج، إن هناك 544 لجنة فرعية، و18 لجنة عامة، مشيرا إلى أن الانتخابات تسير على ما يرام، وإقبال المواطنين على الانتخابات كثيف للغاية على اللجان بصورة لم تشهدها البلاد من قبل.

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وأضاف «تايب»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": «الإقبال الكبير دفع إلى تعزيز اللجان ببعض الإداريين وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات»، مشيرا إلى أنه تم الدفع بأحد القضاة احتياطيا لمساعدة الزملاء في اللجان الفرعية.

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