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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أهالي الجيزة يقدمون نموذجا وطنيا متفردا في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بالجيزة

قدم أهالي محافظة الجيزة نموجًا متفردًا في المشاركة الإيجابية بثاني أيام الانتخابات الرئاسية، التي وصلت نسبة التصويت فيها حتى اليوم 45%، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، اصطف الناخبون أمام مقار الانتخابات بالجيزة، للإدلاء بأصواتهم، وسط مشاركة متنوعة من فئات المجتمع المصري، حيث تصدرت المرأة والشباب وكبار السن الصفوف التي امتدت على مدار اليوم لاختيار رئيس مصر القادم.

حشود أمام مقر مؤسسة أبو العينين بالجيزة

وشهد مقر مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي، بالجيزة، حشودًا كبيرة من المواطنين، الراغبين في الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، وذلك منذ الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

ووفرت مؤسسة أبو العينين، من خلال متطوعيها والأجهزة التكنولوجية الحديثة، خدمة الاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية للناخبين، وذلك لمساعدتهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقام المتطوعون لدى المؤسسة، بتسهيل عملية استخراج البيانات الخاصة بالمواطنين، وتفاصيل مقر اللجنة الانتخابية ورقم الناخب في كشوف الناخبين.

نموذج متفرد تقدمه المرأة الجيزاوية

وواصلت المرأة الجيزاوية تقديم نموذجها المتفرد في كل استحقاق انتخابي، وهذه المرة مع الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أظهر الرصد الإعلامي مشاركة بارزة منها.

واختلفت الفئات العمرية المشاركة من المرأة، فيما اتفقت وجهتم نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيس مصر القدام.

الشباب يحدد مستقبله

ولأن الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الذي يمنح الشعب حقه في تحديد مصيره، كان الشباب المستشرف لهذا المستقبل، في طليعة المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024.

مشاركة الشباب في العملية الانتخابية 2024، يرجح المحللون أنها الأكثر من بين الاستحقاقات السابقة، وهذا ما أظهره شباب الجيزة على مدار يومين من الانتخابات الرئاسية.

كبار السن يختارون الرئيس

لم يختلف المر كثيرًا بالنسبة لكبار السن، الذين تحدوا العمر المتقدم ومشقاته، ونزلوا إلى المجمع الانتخابي ليشاركوا أقرانهم في الوطنية هذا الاستحقاق الانتخابي.

ترصد الصور ومقاطع الفيديو التي صورها "صدى البلد" هذا الإقبال الذي وصف بالتاريخي.

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أهالي الجيزة يقدمون نموذجا وطنيا متفردا في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

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