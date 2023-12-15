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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختناق 4 طالبات بجامعة سوهاج بسبب سخان المدينة.. القصة الكاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت 4 طالبات بكليات مختلفة بجامعة سوهاج، من أبناء مركز البلينا جنوب سوهاج، بحالة اختناق بسبب تسريب غاز من السخان الخاص بسكنهن الجامعي، بمدينة ناصر شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول 4 طالبات إلى قسم الباطنة مصابات بحالة اختناق؛ اثر تسريب غاز من السخان الخاص بسكنهن الجامعي دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:" فاطمة احمد- 19 سنه- البلينا- طالبة بكلية تربية طفولة، وديانا عبدالناصر- 19 سنه- البلينا- طالبة بكلية تربية كيمياء، ورحاب محمد- 22 سنه- البلينا- طالبة بكلية الآداب قسم الجغرافيا، وخلود السمان- 20 سنه- البلينا- طالبة بكلية العلوم"، مصابات بحالة اختناق بسبب تسريب غاز من السخان الخاص بسكنهن الجامعي.

وتم حجز الطالبات بقسم الباطنة بمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهن الصحية، وتم فحصهن وعمل اللازم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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