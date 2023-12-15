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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة عامل زراعي بسبب نيران التدفئة في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة عامل زراعي في بداية العشرينات من العُمر، في حريق نشبت نيرانه؛ إثر امتداد نيران التدفئة المشتعلة بحوش منزل الفقيد المكون من غرفتين مشيدتين بالبلوك الابيض ومسقوفتين بالبوص والأخشاب، بقرية الدوير دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء عامل زراعي في حريق منزل.

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وبالإنتقال والفحص تبین وجود جثة المدعو “اسماعيل س.م.ح- 22 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية”، متفحمة بالكامل مسجاة على الأرض بحوش ملحق بالمنزل الكائن بالمنطقة الجبلية التي تبعد عن القرية بحوالي 5 كيلو.

والذي يقطنه المتوفي وزوجة شقيقه المدعو “محمد س.م.ح- 37 سنة- يعمل بدولة السعوديه”، وتدعى المدعوة “سونيا ا.ع.م.خ- 35 سنة- ربة منزل، وابنائها”، وبسؤال الأخيرة قررت بأنه أثناء جلوس المتوفي على أريكة خشبية بحوش المنزل وإشعال النيران للتدفئة تطاير منها شرر على غفله منه فأمسكت النيران بملابسه.

ما أدى إلى وفاته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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