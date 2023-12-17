أبرزها كبر سنه.. أستاذ علوم سياسية: أزمات عديدة يواجهها بايدن

قالت نهى بكر أستاذ العلوم السياسية، إن الأزمات التي يواجهها بايدن متعددة، و أولهما هو حالته الصحية بسبب كبر سنه، وثاني أزماته هو الاستقطاب الداخلي بالشعب الأمريكي.

وأضافت "بكر"، خلال مداخلتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن بايدن يطمع في الحصول على الانتخابات الرئاسية بالرغم من ان وضعه الصحي و الإعلامي ليس بأفضل حال، و إنما حزبه حتى الأن لم يقدم مرشح أخر غيره.

ولفتت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الوصول لعزل رئيس بأمريكا له طريق كبير جدا و ليس أمرا هينا، معقبة: "بلاش يبقى في سقف أحلام أن بايدن هيُعزل و ان هيجي حد بعده هيتعلم الدرس".

ونوهت، إلى أن جميع التحليلات تؤكد أن العلاقة بين أمريكا و إسرائيل ستكون دائما موجوده بسبب المصالح المشتركة فيما بينهم، مضيفة أنه يمكن أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر و لكن ليس في القريب العاجل.

العنف يولد عنف

وأشارت إلى وجود إسرائيليين كثيرين غاضبين مما يحدث بقطاع غزة و يرون ان هذا سيؤدي إلى ويلات، و فكرة إنهاء حماس هي فكرة مضحكة لأن المقاومة لا تنتهي أبدا و العنف يولد عنف.