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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حسام هيبة: إطلاق منصة جديدة لخدمة رواد الأعمال بداية العام المقبل

صدى البلد

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن منصة "حافز" تأتي في إطار تكاملي مع وحدة دعم ريادة الأعمال،  التي تم إنشائها برئاسة وزارة الاستثمار.

وأشار "هيبة" ، خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إلى أن وحدة ريادة الأعمال تهدف إلى إنشاء منصة جديدة لخدمة رواد الأعمال، والتي سيتم إطلاقها  بداية العام المقبل.

وأوضح أن المنصة ستقدم خدمات كل الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، من تدريب وتوجيه وتمويل وتأسيس وتسريع نمو ودراسات جدوى وكافة خطوات التأسيس والتشغيل والاستثمار.

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وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال الوحدة لاستكشاف التحديات التي تواجه رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وانطلق منذ قليل ، مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وكذلك التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٣، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

حافز الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ريادة الاعمال رواد الأعمال

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