التمويل الدولية: ضاعفنا حجم الاستثمارات في مصر لـ1.5 مليار دولار خلال 2023

قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة افريقيا، أن المؤسسة ضاعفت حجم استثمارتها في مصر لتصل إلى 1.5 مليار دولار خلال عام 2023.

وأضاف، أن منصة "حافز" دليل على التزام مصر بمنهجيه التنمية، حيث أن المنصه الجديدة ستعزز من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص للاستفادة من موارد القطاع الخاص .

وأوضح خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أن المنصة هى حل عملي صمم لتوفير الاحتياجات وتقديم الدعم الذي تحتاجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المنصه مثال على كفاءة ومنهجيه مصر في مجال التنمية مما سيؤثر على الأسواق المحلية و الناشئة، مشيدا بالطريق الذي ترسمه مصر من خلال وزارة التعاون الدولى.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية كشريك للتنمية في مصر، كما تدعم جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص، حيث أنه يمكن أن يلعب دورا محوريا إذا ما توفرت له الخبرة والتمويل الدولي.

وأكد أن المؤسسة تدعم القطاع الخاص في قطاع الصرف للصحي واللوجسييات والطاقة المتجددة وتحليل المياة وصناعات الاقتصاد الأخضر، وكذلك تسعى إلى استعداد التراخيص الخاصة بالابنية الخضراء مع وزارة الاسكان.



وانطلق اليوم مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وكذلك التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٣، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.