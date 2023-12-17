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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس التعاون التنموي بالسفارة الألمانية: برلين قدمت 500 مليون يورو لدعم القطاع الخاص بمصر

صدى البلد

قال "هولجر" رئيس التعاون التنموي بالسفارة الألمانية، إن المانيا سعيدة بدعم القطاع الخاص في مصر، حيث قدمت ٥٠٠ مليون يورو لدعم عدد من المشروعات المختلفة في القطاع الخاص.

 

وأضاف "هوبر" أن المانيا ستقدم كل الدعم والمساندة لتوفير من ٨٠٠ ألف إلى مليون فرصة عمل للمصريين كل عام، و خلق مناخ استثماري مناسب، في بيئة تنافسية صحية.

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بدء فعاليات مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

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رانيا المشاط: 10.3 مليار دولار تمويلات مقدمة من شركاء التنمية منذ 2020

و لفت إلى أن منصة "حافِز" تعد فرصة في الاتجاه الصحيح و في ايادي امينة للقطاع الخاص، لذلك ساعدت المانيا في تطوير المنصة، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستؤدي ثمارها في حالة جودة المحتوى المعلوماتي المقدم من الشركات الراغبة في التمويل، بالإضافة إلى اتاحة المعلومات حول وجود المنصة و طرق التواصل معها.

 

و بدأ منذ قليل مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وكذلك التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٣، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

و تتضمن فعاليات المؤتمر أبرز الجهود المبذولة مع شركاء التنمية وحجم التمويلات التنموية والمنح خلال العام.

و استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بداية فعاليات المؤتمر، جهود الوزارة و دور  شركاء التنمية و القطاع الخاص في اطلاق المنصة.

القطاع الخاص المانيا المشروعات حاف ز

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