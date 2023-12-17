رانيا المشاط: 10.3 مليار دولار تمويلات مقدمة من شركاء التنمية منذ 2020

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إن حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص في مصر المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين يبلغ 10.3 مليار دولار منذ 2020 وحتى العام الجاري.

وأوضحت “المشاط” أن المؤسسات المانحة للتمويلات تتضمن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرها من المؤسسات من شركاء مصر للتنمية.

وأضافت أن أبرز القطاعات المستفيدة من تلك التمويلات، هو قطاع الخدمات المصرفية التجارية، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق رأس المال.

وبدأ، منذ قليل، مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وكذلك التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وتتضمن فعاليات المؤتمر أبرز الجهود المبذولة مع شركاء التنمية وحجم التمويلات التنموية والمنح خلال العام.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بداية فعاليات المؤتمر، جهود الوزارة ودور شركاء التنمية والقطاع الخاص في إطلاق المنصة.