البنك الأوروبي للاستثمار: 70 مليون يورو لدعم القروض الصغيرة والمتوسطة للشباب والنساء

قال جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي للاستثمار، أن إطلاق منصة "حافِز" يعد ابتكارا لجلب جميع الاطراف المعنية و القطاع الخاص مع الأدوات التمويلية المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار.

وأضاف "كلاري" أن البنك الأوروبي للاستثمار قدم دعما بحوالي ٧ مليون يورو، و تم توجيه جزء كبير منها لدعم القطاع الخاص للوصول إلى التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يتمتع بكونه مؤسسة خضراء تقوم بتعزيز مبادئ التحول الاخضر كما تدعم وجهة النظر التي تتبناها الحكومة المصرية.

وأكد التوقيع مع بنك مصر لتقديم دعم للقروض الصغيرة و المتوسطة تقدر بنحو ٧٠ مليون يورو، للشباب و النساء، حيث تصل إلى ١٠٠% من اجمالي القرض، بتكلفة استثمارية تصل إلى ٢٥ الف يورو.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار متاحة على منصة "حافِز" و يتم تحديثها بشكل دوري وفقا للمعلومات التي يحتاجها المستخدم، و هذا يعتبر تطور فيما يتم تقديمه من دعم لمصر.



وانطلق اليوم مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٣، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وتتضمن فعاليات المؤتمر أبرز الجهود المبذولة مع شركاء التنمية وحجم التمويلات التنموية والمنح خلال العام.