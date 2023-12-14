عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس «حماية المستهلك»: لن ندخر جهدًا في التعاون مع الجمعيات الأهلية بكل المجالات 

صدى البلد

عقد ابراهيم السجيني ، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا، اليوم، مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي،نائب رئيس الجهاز، وسعاد الديب، رئيس الإتحاد النوعي لحماية المستهلك وعضو مجلس ادارة الجهاز، وجميلة عابدين، امين صندوق جمعية سيدات الأعمال بالجيزة وعضو مجلس ادارة الجهاز، واسلام صالح شافع، عضو جمعية الأبحاث والخدمات وحماية المستهلك بأسيوط وعضو مجلس ادارة الجهاز، ومحمد السعيد حجازي،مدير جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة وعضو مجلس ادارة الجهاز، ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، وعدد من ممُثلي الجمعيات .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الجهاز علي التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، مُثمناً الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخري ذات الصلة، لافتاً في هذا الصدد أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً علي ضرورة الإتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف علي أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك الفترة المُقبلة.

وأكد رئيس الجهاز أن إجتماع اليوم هو بداية لتوطيد أواصر التعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية، مؤكداً علي إستمرار عقد هذه الإجتماعات بشكل دوري ومنتظم ،لافتاً أن آلية العمل والتعاون في الفترة المقبلة سترتكز علي نشر الوعي بحقوق المستهلك والرقابة الشعبية "طبقا للقوانين واللوائح " من خلال الجمعيات المنتشرة في ربوع الجمهورية .

وخلال الإجتماع، أشارت الدكتورة سعاد الديب، إلي أن هناك ترحيبا كبيرا من الجمعيات الأهلية للتنسيق والتعاون مع الجهاز خلال الفترة القادمة خاصة في مجال التوعية للمستهلكين بحقوقهم من خلال الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات ،كما أكدت علي أهمية الرقابة الشعبية من جمعيات حماية المستهلك "طبقاً للقوانين واللوائح" خاصة في ظل إرتفاع أسعار بعض السلع وما تقوم به الدولة من جُهد كبير لضبط الأسواق، ونحتاج إلي تضافر جهود الجمعيات الأهلية مع دور الجهاز لنشر الوعي وتحقيق الإنضباط في الأسواق .

وأشار السجيني  أن الجهاز لن يدخر جهداً في مد يد العون مع الجمعيات الأهلية في كافة المجالات ومنها، عقد دورات تدريبية تخصصية بمركز تدريب الجهاز ،للجمعيات الأهلية العاملة في المجال لمدهم بالمواد القانونية وكيفية تعريف المواطنين بحقوقهم ،حتي تتمكنوا من نشر الوعي الإستهلاكي لدي المواطنين ورصد الظواهر بالأسواق وإبلاغ الجهاز لإتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .

وفي نهاية اللقاء، أعرب السجيني عن بالغ سعادته بهذا الإجتماع  وبكافة النقاشات التي دارت وأيضا مُخرجات اللقاء ، والذي يُعد بداية لإنطلاقة قوية لدور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي وثقافة حماية المستهلك .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان وتوجه رسالة شكر لكل جمهورها

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

ترشيحاتنا

بوتين: مستعدون لبناء العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنها تعيق ذلك

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية |شاهد

50 ألف دولار وقطعتان كريستال.. القصة الكاملة لخناقة بوسي وهشام ربيع

سنجتث النازية.. بوتين يكشف متى تنتهي الحرب في أوكرانيا

إصابة محمد النني.. ما مدة غياب نجم مصر وأرسنال عن الملاعب؟

إسرائيل تطالب سكان غزة بإخلاء منطقة الشمال في أسرع وقت.. ماذا يحدث؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي

نورهان خفاجي تكتب: قناة السويس الطائرة

عمرو صبحي يكتب: قانون الطيران بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ