رئيس «حماية المستهلك»: لن ندخر جهدًا في التعاون مع الجمعيات الأهلية بكل المجالات 

عقد ابراهيم السجيني ، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا، اليوم، مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي،نائب رئيس الجهاز، وسعاد الديب، رئيس الإتحاد النوعي لحماية المستهلك وعضو مجلس ادارة الجهاز، وجميلة عابدين، امين صندوق جمعية سيدات الأعمال بالجيزة وعضو مجلس ادارة الجهاز، واسلام صالح شافع، عضو جمعية الأبحاث والخدمات وحماية المستهلك بأسيوط وعضو مجلس ادارة الجهاز، ومحمد السعيد حجازي،مدير جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة وعضو مجلس ادارة الجهاز، ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، وعدد من ممُثلي الجمعيات .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الجهاز علي التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، مُثمناً الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخري ذات الصلة، لافتاً في هذا الصدد أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً علي ضرورة الإتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف علي أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك الفترة المُقبلة.

وأكد رئيس الجهاز أن إجتماع اليوم هو بداية لتوطيد أواصر التعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية، مؤكداً علي إستمرار عقد هذه الإجتماعات بشكل دوري ومنتظم ،لافتاً أن آلية العمل والتعاون في الفترة المقبلة سترتكز علي نشر الوعي بحقوق المستهلك والرقابة الشعبية "طبقا للقوانين واللوائح " من خلال الجمعيات المنتشرة في ربوع الجمهورية .

وخلال الإجتماع، أشارت الدكتورة سعاد الديب، إلي أن هناك ترحيبا كبيرا من الجمعيات الأهلية للتنسيق والتعاون مع الجهاز خلال الفترة القادمة خاصة في مجال التوعية للمستهلكين بحقوقهم من خلال الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات ،كما أكدت علي أهمية الرقابة الشعبية من جمعيات حماية المستهلك "طبقاً للقوانين واللوائح" خاصة في ظل إرتفاع أسعار بعض السلع وما تقوم به الدولة من جُهد كبير لضبط الأسواق، ونحتاج إلي تضافر جهود الجمعيات الأهلية مع دور الجهاز لنشر الوعي وتحقيق الإنضباط في الأسواق .

وأشار السجيني أن الجهاز لن يدخر جهداً في مد يد العون مع الجمعيات الأهلية في كافة المجالات ومنها، عقد دورات تدريبية تخصصية بمركز تدريب الجهاز ،للجمعيات الأهلية العاملة في المجال لمدهم بالمواد القانونية وكيفية تعريف المواطنين بحقوقهم ،حتي تتمكنوا من نشر الوعي الإستهلاكي لدي المواطنين ورصد الظواهر بالأسواق وإبلاغ الجهاز لإتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .

وفي نهاية اللقاء، أعرب السجيني عن بالغ سعادته بهذا الإجتماع وبكافة النقاشات التي دارت وأيضا مُخرجات اللقاء ، والذي يُعد بداية لإنطلاقة قوية لدور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي وثقافة حماية المستهلك .