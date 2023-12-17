فئات معينة وليس للكل|زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 رسميا.. من المستفيد؟

بشكل رسمي، تطبق التأمينات الاجتماعية قرارها بـ زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024، بداية من شهر يناير المقبل، وكذلك الحد الأقصى، والذي يأتي بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني بحديه الأدنى والأقصى، في ضوء ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعيىة والمعاشات، والذي يستهدف تحسين منظومة المعاشات، وزيادة دخول أصحاب المعاشات، عبر زيادتها بشكل دوري.

ونص قرار التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720، وذلك اعتباراً من أول يناير 2024، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024

في التقرير التالي، نوضح بشكل تفصيلي، من هم المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 وكذلك الحد لأقصى، وموقف المستفيدون حاليًا من المعاشات.. هل تزداد قيمة المستحقات التي يتقاضونها بداية من شهر يناير المقبل؟.. أم أن المخاطبون بالقرار بعض الأشخاص المحددين؟.

في الواقع، فالمخاطبون بقرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات، والذين من المتتظر زيادة معاشاتهم، هم أشخاص محددون، وليس جميع أصحاب المعاشات، فالغالبية تتقاضى أكثر من تلك القيمة التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كحد أدنى، وبالتالي فالقرار يتسهدف فئة معينة سنسلط الضوء عليها في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتصريحات على لسان رئيس الهيئة، اللواء جمال عوض.

المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024

المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاشات، هم الأشخاص المنتهية خدمتهم منه تاريخ تطبيق القرار في يناير، أي أن من يتقاعد في شهر يناير 2024، أدنى قيمة مستحقة يتقاضاها تكون وفقًا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 1300 جنيهًا.

كما أن الأشخاص الذين يتقاضون أقل من تلك القيمة وهو مستحقون فعليون حاليًا، تتم زيادة معاشهم لـ 1300 جنيهًا، مع الأخذ في الاعتبار، أن القرارات الصادرة مؤخرًا بشأن علاوة غلاء المعيشة التي استفاد منها أصحاب المعاشات والمقدرة بـ 600 جنيهًا حاليا، جعلت جميع أصحاب المعاشات متخطوت لتلك القيمة في الأساس.

وتأكيدا على أن أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات لا يتبعها زيادة في يناير لجميع أصحاب المعاشات، تصريح سابق أدلى به اللواء جمال أعوض، أكد فيه، أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024، للأشخاص المنتهية خدمتهم، مشيرًا إلى القيمة المستحقة والتي تصل إلى 1300 جنيها كحد ادنى وأقصى 10080 جنيهًا.

أسباب زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024

وتعود زيادة الحد الأدنى للمعاشات، إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي نظم تلك المسألة من أجل إصلاح منظومة المعاشات، وتحسين أحوال المتقاعدين، عبر إقرار زيادات تحسن من اوضاعهم المعيشية، فجاء نص يفيد بزيادة في الحد الأدنى للمعاشات، وذلك بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني يزداد سنويًا بنسبة تصل إلى 15%، وكذلك الأمر بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني يزداد هو الآخر بنسبة 15%، وهذه النسبة المتعلقة بالزيادة، لها تأصيرها في تحسين منظومة المعاشات ودخولهم.

تحسين منظومة المعاشات

وتستهدف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحسين منظومة المعاشات عبر مجموعة من القرارات، والتي جاءت في خضم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019.

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وفي هذا الصدد، صرح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن قرار زيادة الاشتراك التأميني وزيادة الحد الأدنى للمعاشات، يأتي في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

زيادة المعاشات لجميع المستفيدين

أما عن زيادة المعاشات لجميع المستفيدين، فهي تدخل ضمن المادة رقم 35 من قانون المعاشات الجديد، والذي ينص على أن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو في الأول من يوليو في كل عام، على أن تكون نسبة الزيادة مقدرة بـ 15 % كحد أقصى، ويرتبط تحديدها، بمعدلات التضخم.

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وربما يتم صرفها في موعد مبكرًا عن هذ الموعد، كما حدث في آخر عامين، وفي هذه الحالة، يصدر قانون جديد يحدد موعد صرف تلك الزيادة بموافقة مجلس النواب.