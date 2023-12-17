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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

زيادة جديدة فى المعاشات، يبحث عنها الكثير من المواطنين من خلال محرك البحث جوجل الأمر الذى  ينتظره أصحاب المعاشات والمستفيدين  ، بشأن أى قرارات تصدر حول الزيادة الجديدة فى المعاشات  خلال عام 2024  وهل سيتم تبكيرها أم تصرف فى الموعد الذى حدده القانون، حيث تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات و المعاشات 148 لسنة 2023، على زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15% يوم 30 يونيو من كل عام  على أن يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو وذلك فى حال عدم صدور قرار بتبكير صرفها .

كما ينتظر ملايين المستحقين للمعاشات الزيادة الجديدة فى المعاشات 2024 وتطبيق الحد الأدني لها، للمحالين للمعاش بدءا من شهر يناير 2024، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة له.

وشهدت الأيام الماضية انتظام صرف معاشات ديسمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية.

 كما انتظمت عملية صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

صرف معاش شهر ديسمبر 2023

وبدأ صباح الجمعة الماضي صرف معاش شهر ديسمبر 2023  من خلال ماكينات الصراف الالي ال ATM ،متضمنا الزيادة الجديدة حيث إن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، ينتظره المستحقون البالغ عددهم 11 مليون مواطن .

وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة لجميع المستحقين.


طرق صرف المعاشات 
هناك عدة طرق لـ صرف معاشات ديسمبر 2023، وهي:

- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار  تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه،  والتى تم صرفها الشهر الماضى .

وسبق أن وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطة الاستعداد لـ صرف معاشات نوفمبر بأثر رجعي، وهي الزيادة التي ينتظرها أصحاب المعاشات وأسرهم، منذ الإعلان عنها.

وكانت الـ9 سنوات الماضية قد شهدت انتظاما فى زيادة المعاشات التي ارتفعت قيمتها بنسبة 15% أبريل 2023 بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

 

مضاعفة المنحة الاستثنائية

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

وأعلن فى وقت سابق اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم صرف زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بها بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وبتكلفة 32 مليار جنيه شهريا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستحق.

زيادة المعاشات

وأضاف اللواء جمال عوض أن الرئيس السيسى أقر زيادة فى المعاشات بلغت 5 حزم حتى الآن، ما يؤكد على اهتمام الرئيس بأصحاب المعاشات، التي يتم تمويل جزء منها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والذى نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية بزيارة المعاشات خلال شهر يوليو سنويا. 

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن صرف المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتباراً من شهر نوفمبر، بأثر رجعي عن شهر أكتوبر بقيمة 300 جنيه، وتابع أن كل أصحاب المعاشات يستفيدون من القرار والبالغ عددهم نحو 11 مليون شخص، موضحاً أن المستفيد من المعاش سيجد في الحساب الخاص به في بداية نوفمبر 600 جنيه تمثل زيادة شهري أكتوبر ونوفمبر معا.

 حزمة قرارات استثنائية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر حزمة قرارات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة ودعم الفئات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في مصر، وأصدر قرارا بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15% لإجمالي 5 ملايين أسرة، خلافاً لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.

ويمكن للمواطن حساب معاش “تكافل وكرامة” بطريقة سريعة، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وهى نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة المعاش المستحق.

موعد زيادة المعاشات السنوية 
وعن موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، لذلك فمن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات 1 يوليو 2024.

 

المعاشات

11 مليون مواطن مستحق للمعاشات

وينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، والتي تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطبيقها.

أصحاب المعاشات

المعاشات

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، والتي تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات. 

 

 

المعاشات

 

11 مليون صاحب معاش ومستفيد 

وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد. 

وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددا من الضوابط بشأن استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش، أبرزها أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات، فيما يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

ويشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

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