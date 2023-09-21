زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الزيادة المرتقبة علي معاشات وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستعد لوضع التجهيزات اللازمة للبدء فى صرف معاش تكافل و كرامة بالزيادة الجديدة.

زيادة 1200 رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة بالمعاشات

موعد تطبيق وصرف الزيادة الجديد الـ 15% للدعم النقدي الشهري، بداية من شهر أكتوبر ٢٠٢٣.

و أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن البدء في صرف زيادات معاش "تكافل وكرامة" من شهر أكتوبر 2023 وذلك لـ 22 مليون مستفيد، من معاش تكافل و كرامة بواقع 5 ملايين أسرة المستحقين للمعاش.

بدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

الزيادة الثانية لمعاش تكافل وكرامه

الزيادة معاش تكافل وكرامة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.

المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل:-

الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال

السيدات المعيلات من الأرامل

والمطلقات والمهجورات

الأيتام

ذوي الإعاقة

كبار السن من الفئات الأولى بالرعاية

ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمشتركين فى الموقع من خلال الدخول إلى الرابط وكتابة الرقم القومى للشخص المستعلم

https://tk.moss.gov.eg.