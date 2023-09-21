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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المرتب أو المعاش.. إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر

قرض بنك ناصر
قرض بنك ناصر

يسعي المواطنون للحصول على قرض من بنك ناصر الذي يوفرها لأصحاب المرتبات والمعاشات، من خلال القرض الحسن وذلك لأصحاب المعاشات وورثتهم، بحد أقصى 10000 جنيه وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية قليلة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر

وتقدم البنوك عددا من الخدمات المصرفية كالقروض الحسنة دون فوائد ولفترة سداد تصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات.

 

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إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر من المرتب أو المعاش

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "سارية".

- تقديم الرقم التأمينى للمقترض والضامن والمستفيد.


​هو قرض بحد أقصى (75) % من المرتب أو المعاش , و لا يتم منح القرض لموظفى العقود المؤقتة إنما للعمالة الدائمة شرط أن يكون مر على التعييـــن (5) سنوات و تكون العائد (11)% فى حاله وجود ضامن حكومى و (11.7) % فى حالة عدم وجود ضامن حكومي.

الفئة المستحقة
الأسرة
الشروط والأحكام

الموظفون بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب ) .
صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل .
إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة .
بيان مفردات الدخل ( مرتب ) لطالب التمويل.
بيان الحـــالة الوظيفية.
نفس الأوراق للضامن .
أصــحاب المعاش / ورثه المعاش

الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب ) .
صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل .
إيصال مرافق حديث .
بيان مفردات الدخل ( بيان معاش / بيان بنصيب الورثة) لطالب التمويل .
نفس الأوراق للضامن بالإضافة إلى بيان حالة وظيفيــــة ومفردات المــــرتب.


إجراءات الحصول على الخدمة
​التقدم يالمستندات المطلوبـــة لأقرب فرع للعميـــــل .
مراجعه المستندات ومراجعة نتيجة الإستعلام المركزى "i-score".
تحويل المرتب / المعاش.
الصــــرف للعميـــــل .

قرض بنك ناصر من المرتب أو المعاش


يوفر بنك ناصر قرض حسن وذلك لأصحاب المعاشات وورثتهم، بحد اقصى 10000 جنيها و بدون فوائد، وبمصاريف إدارية قليلة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.


ويتم تقديم القرض الحسن إما بضمان المرتب والذي يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات كما يلزم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتحويل القسط أو المرتب على البنك.


وفي حال الحصول على القرض بضمان المعاش الافتراضى يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، مع تحويل القسط أو المرتب على البنك.

وفى حال الاقتراض بضمان المعاش والمعاش المستحق يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك وفى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

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