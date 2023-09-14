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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لو على المعاش.. احصل على قرض بـ 10 آلاف جنيه بصورة البطاقة

قرض
قرض

تقدم البنوك عددا من الخدمات المصرفية كالقروض الحسنة دون فوائد ولفترة سداد تصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات.

 

 

قرض التعليم في 3 بنوك.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

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قرض أصحاب المرتبات والمعاشات من بنك ناصر


يوفر بنك ناصر قرض حسن وذلك لأصحاب المعاشات وورثتهم، بحد اقصى 10000 جنيها و بدون فوائد، وبمصاريف إدارية قليلة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.


ويتم تقديم القرض الحسن إما بضمان المرتب والذي يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات كما يلزم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتحويل القسط أو المرتب على البنك.


وفي حال الحصول على القرض بضمان المعاش الافتراضى يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، مع تحويل القسط أو المرتب على البنك.

وفى حال الاقتراض بضمان المعاش والمعاش المستحق يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك وفى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "سارية".

- تقديم الرقم التأمينى للمقترض والضامن والمستفيد.

 

قرض وزارة الأوقاف

كما توفر وزارة الأوقاف للعاملين بها أو العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال إمكانية الحصول على قرض وفق ضوابط معينة ومحددة حيث يتم تحويل رواتب الموظفين على بنك مصر، حيث توجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض، حيث يتم سداد قيمة هذا القرض على 60 شهرًا.

إجراءات الحصول على القرض من وزارة الأوقاف

 

  1. - وفيما يخص من لم يستكملوا 5 سنوات من تاريخ التعيين، بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات تعيينًا، ويتم صرف 6 آلاف جنيه، تخصم على 40 شهرًا، بواقع 150 جنيهًا شهريًّا وبذات ضوابط البند (أ).
  2. - بالنسبة للعاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام يتم صرف المبلغ حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا حيث يشترط ألا تقل المدة المتبقية في خدمة طالب القرض عن 3 سنوات عند نشر هذا الإعلان.
  3. - ويشترط أيضا لا تقل مدة خدمة طالب القرض عن 15 سنة
  4. - لا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر
  5. - بالنسبة للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة
  6. - يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، حيث أنه لا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر
  7. - يشترط ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده
  8. - خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريًّا على 50 شهرًا
  9. - ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه
  10. - لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد
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