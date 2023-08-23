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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قرض شخصي بدون ضامن لأصحاب الأعمال الحرة .. تعرف على التفاصيل

صدى البلد

يعتبر قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية تقدم هذا النوع من الخدمات لما له من شعبية، كما تتنافس البنوك فيما بينها في ابتكار أنواع مختلفة من القروض لتلبية احتياجات العملاء.

ويطرح البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة، الذي يصل إلى 2 مليون جنيها، بدون ضامن.

و يقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط القرض الشخصي لأصحاب المهن و الأعمال الحرة، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

قرض أصحاب الأعمال الحرة من البنك الأهلي


-مبلغ القرض: يصل الى 1,500,000 جم، بحد أقصى 2,000,000جم للأطباء.

-مدة القرض: تصل إلى 7 سنوات.

-تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانا.

-بدون ضامن.


شروط قرض أصحاب الاعمال الحرة


يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...

-حد أدنى 2 سنة عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى.

-الا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة لـ قرض البنك الأهلي

-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

-ايصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

-صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

-صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

-مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

-عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).

-كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.


رسوم قرض أصحاب المهن الحرة

-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جم.

-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.

-غرامة تأخير سداد القسط 20 جم شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.

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